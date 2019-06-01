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Bakan Yardımcısı Çataklı kırmızı düdük uygulamasında

1 saat önce

Bakan Yardımcısı Çataklı kırmızı düdük uygulamasındaÇANKIRI - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da kırmızı düdük uygulamasına katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı kırmızı düdük uygulamasında
ÇANKIRI - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da kırmızı düdük uygulamasına katıldı.
Bolu Gerede'den sonra Çankırı Çerkeş ilçesinde uygulamaya katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, uygulamada bayram için memleketine giden vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi. Uygulama noktasında duran araçlara bulunan çocuklara çeşitli hediye veren Bakan Yardımcısı Çataklı, kırmızı düdük vererek hata esnasında kullanmalarını söyledi.
Çataklı daha sonrasında Çerkeş Belediyesine geçerek bir süre Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile sohbet etti. Bakan Yardımcısı daha sonrasında Ilgaz ilçesine hareket etti.
Bakan Yardımcısı Çataklı kırmızı düdük uygulamasında
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Gerede, Çerkeş, Çankırı, Genel
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