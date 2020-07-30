Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı"

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı" İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik uygulamasına katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Çankırı'da uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı trafik uygulamasına katıldı

ÇANKIRI - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Çankırı'da uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı'da D-100 karayolunda yapılan trafik denetimine katıldı. Bölgeye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı burada Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ve ilgililer tarafından karşılandı.

D-100 karayolu hakkında ilk önce bilgi alan Bakan Yardımcısı Çataklı daha sonrasında uygulamaya katılarak durdurulan araçlardakilerle bir süre sohbet etti. Sürücü ve araçtaki yolculara, trafik kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunan Çataklı, çocuklara oyuncak hediye etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah ağız tadıyla bir bayram geçirmemizi sağlar. Biliyorsunuz, ülkemizin bayramlar önemli günleri milletimizin tüm islam aleminin. Çünkü bayram bizim için aynı zamanda sılai rahim demek. Eşi dostu ziyaret demek. Dolayısıyla ülkemizde bayram günlerinde trafikte ciddi bir hareketlilik oluyor diğer günlere göre. Esasen Türkiye birçok alanda olduğu gibi ulaşım alanında da mesafeler kat etti. Özellikle alt yapı bakımından. Belki en belirgin alanlardan bir tanesi de kara yolları ulaşımı özellikle bölünmüş yolların yapılmış olması ve geldiği standart bakımından. Yine insanlarımızın ekonomik durumlarının toparlanması nedeniyle araçlarda daha güvenli daha lüks ancak bütün bunlarla birlikte yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor, trafik kazalarında yüzde 90 civarında bir kusur sürücülerden kaynaklanıyor. Yani insan faktörü önemli. Bu fiziki alandaki gelişmelerle birlikte trafik kazalarında da aynı oranda bir azalmayı sağlayabilmek için ülkemizin, İçişleri Bakanlığımızın son dönemde büyük gayretleri var. Özellikle farkındalık oluşturmak için birçok kampanya yaptık. Bunlar bu yolda hep birlikteyiz, hatalı sürücüye kırmızı düdük, öncelik hayatın öncelik yayanın gibi birçok kampanya yürüttük. Bunlar da ailelerimiz, evlatlarımızın desteğini almaya çalıştık" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Geldiğimiz nokta itibariyle kıyaslamalar bize gösteriyor ki 2015 ile 2019 arasında can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalmaya ulaşmışız. Bu iyi bir netice. 2 bin 57 kişiyi daha az kaybettiğimizi hayatta tuttuğumuzu gösteriyor. Henüz yapacağımız çok iş alacağımız çok mesafe var. Dolayısıyla bu anlamda bir gayretin içerisindeyiz. Bu bayramda da 29 ile 4'ü arasında 7 günlük süreçte bütün gerek personel gerek teknik kapasitemizi kullanarak yollarda tedbir almak daha güvenli seyahati sağlamaya çalışıyoruz. 162 binden fazla personelimiz görev başında. Dronelerden helikopterimize kadar bütün teknik kapasitemizi bu iş için kullanıyoruz. Bütün bu teknik çalışmaların kapasitesinin ötesinde insan faktörü önemli, bu bayramda da bazı konuları özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Bunlar yapılan tespitlerde şerit ihlalleri kazalarda önemli bir faktör. Aşırı hız, ciddi bir sıkıntı, cep telefonuyla konuşma maalesef bu konuda da almamız gereken mesafe var. Emniyet kemeri yine önemli bunları da vurgulamaya çalışıyoruz. Bu toplumsal bir olay. Bütün milletimiz katkı vermesi gereken bir konu. Onun için yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Yollardaki arkadaşlarımızla görüşerek hem bir hasbihal etmek hem hal hatır sormak hem de kısa bir değerlendirmek ve sürücülerimizle de kısa bir sohbet gerçekleştirmek amacındayız" ifadelerine yer verdi.

Uygulama esnasında yolda bozulan bir araca ise uygulama noktasında bulunan polis memurları tarafından emniyet şeridine itildi.

Bakan Yardımcısı Çataklı: Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı

Çankırı, Ilgaz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu         
19:07
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
17:28
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
İsviçre Federal Mahkemesi, yolsuzluk nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtı İsviçre Federal Mahkemesi, yolsuzluk nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açtı         
16:15
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama         
15:11
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor         
14:50
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak         
14:22
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu         
14:04
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı Son Dakika: Emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldı         
13:41
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu Galatasaray'da ayrılan Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer oldu         
12:45
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti 11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti         
12:23
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor         
10:37
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 04:02:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalar yüzde 27 azaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei