Bakan Yardımcısı Çataklı, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
08.12.2020 12:45
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı.
Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Çataklı, daha sonra ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katıldığı koordinasyon ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda sel felaketi sonrasında yapılan ve devam edilen çalışmalar ile bundan sonraki süreçte yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.
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