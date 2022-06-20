Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'deki güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'deki güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu

20.06.2022 16:37
Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'deki güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yapılan operasyonlarla terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Çobanbey ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki işletmeleri gezdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yapılan operasyonlarla terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Çobanbey ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki işletmeleri gezdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, bölgede yapılan yatırımlarla geri dönüşlerin hızlanarak 507 bin Suriyelinin geriş dönüş sağladığını ve güvenli bölgelerde 6 milyon insanın yaşadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yapılan operasyonlarla terörden arındırılan Suriye'nin Çobanbey ilçesinde incelemelerde bulundu. Çobanbey Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, akabinde, yapımı tamamlanan Çobanbey Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneleri ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla güvenli bölgelerin cazibe merkezi haline geldiğini aktaran İsmail Çataklı, son dönemde geri dönüşlerin de ciddi oranda arttığını açıkladı.

"ÇOBANBEY HARAP HALDEYKEN HERKESİN YAŞAYABİLDİĞİ BİR İLÇE HALİNE GELDİ"

Çobanbey Sanayi Sitesi'nde bulunan imalathaneleri ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün sembolik ve önemli bir yer olan Çobanbey Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Neden burası önemli? 350 dönüm ile başlandı, şimdi talep o kadar fazla oldu ki 100 dönüm daha alan tespiti yapılarak genişletilen sanayi bölgesindeyiz. Sınırımızın güneyinde Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesindeyiz. Burada bin 386 imalathane var ve bunlardan bin 355'i tamamlanmış ve son rötuşları yapılıyor. Bunların 90'ını üretime başlanmış durumda. Bu ivme ile devam edersek mevcut büyüklüğüyle 20 bin kişiye istihdam sağlayacak bir organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Buna benzer terörden arındırılmış 7 bölgede daha benzer sanayi sitesi yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sanayi bölgelerinin hepsinde yaklaşık en az 60 bin insana istihdam sağlanacak. Bin 800 işletmeden bahsediyoruz ve bunların 126'sı hizmete geçmiş durumda" dedi.

"GERİ DÖNÜŞLER ARTTI, GÜVENLİ BÖLGELERDE 6 MİLYON İNSAN YAŞIYOR"

Yapılan operasyonlarla güvenli hale getirilen bölgelerde 6 milyon insanın yaşadığını aktaran Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Türkiye hem sınır güvenliğini sağlayabilmek, sınırlarımıza ötesinden ülkemize yönelen terör riskini bertaraf edebilmek hem de bu bölgedeki insanların da güvenliğini sağlayarak huzurlu bir ortam oluşturarak güvenli hat oluşturabilmek için Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Operasyonlarını gerçekleştirmişti. Ardından da Bahar Kalkanı diye İdlib bölgesinde de bir faaliyet yürütülmüştü. O bölgedeki nüfusu koruyabilmek hem onların can güvenliklerini temin edebilmek hem de o bölgeden ülkemize yönelecek nüfusu durdurabilmek için. Bunun sonucunda oluşturulan güvenli bölgelerde 6 milyon insan yaşıyor. Yani yapılan 4 operasyon sayesinde 6 milyon insanın bu bölgede tutulması sağlandı. Bu nüfusun önemli bir kısmı da Suriye'nin diğer taraflarından kısmından gelerek bu güvenli bölgelere sığınan insanlardan oluşuyor" diye konuştu.

"507 BİN 292 SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Yapılan operasyonlar ve yatırımlar sonrası Suriye'ye 507 bin 291 mültecinin geri döndüğünü de açıklayan Çataklı, "Bugün itibariyle 507 bin 292 Suriyeli de bu bölgelere gönüllü geri dönüş yapmıştır. Bu bölgede yürütülen organize sanayi çalışmaları olmak üzere, hayatı normalleşme faaliyetleri bu amaca hizmet etmek için. Yani bölgedeki insanların hayatını normalleştirmek ve ülkemize dönük göç baskını kırmak ve Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü olarak Suriye'ye dönüşüne uygun bir ortamı tesis etmek. Nitekim sadece yürütülen çalışmalar bu sanayi bölgeleri ile sınırlı değil. Tamamı tahrip olmuş okulların onarımı yapıldı ve hayata geçirildi. Esad rejimi tarafından vurulmuş hastaneler onarıldı, faaliyete geçirildi. Yerel polis teşkilatları oluşturuldu, eğitildi. Danışman unsurlar gönderildi. İlçe belediyelerimiz var, ilçe meclislerimiz var" ifadelerini kullandı.

2016 yılında neredeyse her yeri yıkılan Çobanbey'de bugün toparlanmaya başlamış, Türkiye'den çok sayıda Suriyelinin yaşadığı ilçe olduğunu kaydeden Çataklı, "Azez'e gittiğimizde de aynı şeyi göreceğiz. Cerablus'ta da, Bab'ta da orada aynı durum söz konusu. Türkiye bu bölgede operasyonlar sonrası, hayatı normalleştirmek için yürüttüğü faaliyetler sonrasında 6 milyon insanın güvenli bir şekilde yaşamasına imkan sağlamış oldu. Gönüllü geri dönüş çalışması yürütülecek olan projenin mevcut durumu yerinde görmek, incelemek imkanı bulduk. Her geldiğimizde bölgeyi daha toparlanmış olarak görüyoruz. Türkiye'den dönüş sayılarının arttığını görüyoruz" dedi.

(Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bakan Yardımcısı Çataklı, Suriye'deki güvenli bölgelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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