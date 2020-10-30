Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir

30.10.2020 13:47
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya koyulmasının temel hedefleri olduğunu, bu hedef doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi'nin...

–İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya koyulmasının temel hedefleri olduğunu, bu hedef doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi'nin uygulanmasına başlanıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirilen Bakanlık Hizmetlerini Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların hizmetleri değerlendirildi.

Toplantı sonrasında valilik önünde basın açıklaması yapan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda sayın bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı'nda İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi'nin uygulanmasına başlanmıştır" dedi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalıştıklarını ifade eden Çataklı, "Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerimizdeki iyi uygulama önerileri paylaşmak üzere İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) Projesi'ni başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili önerilerin hızlıca hayata geçirilmesiyle ilgili talimatlar verilmiştir. Projenin ikinci aşamasının teması ise 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olarak devam etmektedir" diye konuştu.


- Sakarya
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir
Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir

İçişleri Bakanlığı, Vatandaş, Sakarya, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir - Son Dakika

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