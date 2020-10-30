Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı temel hedefimizdir (3) - Son Dakika

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Çataklı, davetlilerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı esnasında İzmir'de meydana gelen depremin haberini alan Çataklı, programını yarıda keserek bu kente gitmek için yola çıktı.