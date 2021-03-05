Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ahlat'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ahlat Müzesi'ne giden Demircan ve beraberindekileri Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Müze Müdürü Mikail Ercek ve kurum amirleri karşıladı.

Müzeyi gezerek eserleri inceleyen Demircan, Malazgirt Savaşı ile ilgili hazırlanan tanıtım filmini izledi, ardından Ahlat'ta yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek abidevi taşları inceleyen Demircan, Emir Bayındır Kümbeti'ni de ziyaret etti.

Ardından Ahlat Belediyesine giderek çalışmalar hakkında bilgi alan Demircan, Ahlat'ın tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Türk İslam kültürünün en değerli işlemeleri, süslemeleri, tapu senetlerinin Ahlat'ta bulunduğunu dile getiren Demircan, şöyle konuştu:

"Burayı anlamadan Anadolu'yu anlamak, Türk devletini anlamlandırmak mümkün değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın neden buraya cumhurbaşkanlığı külliyesi yaptırdığını ancak Ahlat'a geldiğinizde anlıyorsunuz. Çünkü uzun Türk tarihinin mücadelesinin yeni bir başlangıç noktası olarak Ahlat, aslında tüm Anadolu'yu, tarihimizi, hem geçmişini hem geleceğini kuşatıyor. Keşke tüm çocuklarımız gelip burayı görse. Bir kere tüm tarih öğrencilerimizin burayı görmesi lazım. Buradan hareketle Anadolu tarihini yeniden anlatıyor olmamız lazım. Dolayısıyla benim açımdan çok geç kalınmış bir ziyaretti. Geldiğim için çok mutluyum. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği hep vermişiz. Bu vesileyle de Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u da rahmetle yad ediyorum. Buraları çok sever ve özel önem verirdi. Nedenini buraya geldiğimizde daha iyi anlıyoruz. Elbette bakanlığımız."

Ziyaretin ardından Kaymakam Dağ ile Başkan Çoban tarafından Demircan'a çeşitli hediyeler verildi.

Demircan, millet bahçesindeki çalışmaları da inceledi.