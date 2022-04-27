BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ

27.04.2022 09:25

DİYARBAKIR'da Anadolu medeniyetine yön verenlerin eserlerini geleceğe taşımak amacıyla yapılacak 'Doğu'nun Kanatları' programının tanımında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir.

DİYARBAKIR'da Anadolu medeniyetine yön verenlerin eserlerini geleceğe taşımak amacıyla yapılacak 'Doğu'nun Kanatları' programının tanımında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle Anadolu medeniyet ve irfanına yön veren zirve şahsiyetleri edebiyat, tiyatro, sinema, resim, müzik ve şiirlerle yeni nesli gelecekle buluşturmak amacıyla 'Doğu'nun Kanatları' programı

düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak programın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programın teması olarak belirlenen Fekiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'nin eserleri ve bu kişilerden ilham alarak yazılmış eserler, kamuoyuna tanıtılacak. Toplantıya Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da katıldı. Bakan Yardımcısı Demircan, teması Doğu'nun yetiştirdiği ve medeniyeti mayalayan büyük şahsiyetler olan bir program dizisine başlayacaklarını söyledi. Demircan, Eserlerini Kürtçe yazan bu büyük şahsiyetler, medeniyetimizin ve kültürümüzün önemli 3 değeridir. 'Doğu'nun Kanatları' programımız hem Kürtçe hem Türkçe icra edilecektir. Programımızda hem devlet hem de millet olarak hem Kürtçe hem de Türkçe tebliğler dinleyeceğiz. Kürtçe kitaplar tanıtacağız, Kürtçe film seyredeceğiz, Kürtçe şarkılara eşlik edeceğiz. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce maalesef hayaldi. Büyük bir medeni cesaretle ve kararlı adımlarla bugüne geldik. İnşallah daha çok mesafe alacağız diye konuştu.

'ONLARIN IŞIĞINI YENİDEN İNSANLIKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Vali Münir Karaloğlu ise program ile 3 önemli şahsiyeti Diyarbakır'dan insanlığın önemine sunmuş olacaklarını belirterek, Fekiye Teyran, Molla Ahmed-i Cezeri ve Ahmed-i Hani'yi entelektüel, sanatsal ve kültürel etkinliklerle anmış olacaklarını ve onların ışığını yeniden insanlıkla buluşturacaklarını söyledi. Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı

Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'yle ortak yayın protokolü imzalayacağız. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kürt klasiklerinden sayılan 6 eserin yayımını gerçekleştirmişti. 3'ünün ortak yayımı zaten yapıldı. Bakanlık ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Kürtçe ve Türkçe olarak bu eserleri yayınladık. İnşallah imzalayacağımız protokolle beraber hem yayınlanmış olanlar hem de bundan sonra bakanlık ile belediyemizin ortak yayınıyla daha çok insana ulaştırmak üzere inşallah yayımını gerçekleştirmiş olacağız.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ
BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ

YORUMLAR
500
Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri 'Mezopotamya' turizm rotasında yerini alacak Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri 'Mezopotamya' turizm rotasında yerini alacak Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe 'teslim ol' çağrısı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kürtçe, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ - Son Dakika


Son Dakika
09:33 İstanbul'da yeniden müsilaj korkusu: Ulusal çapta kampanya çağrısı yapıldı
09:30 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler yaşandı? Sanem ve Efe arasındaki kavga son mu buldu?
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
08:36 "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:44:22. #1.12#
SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI DEMİRCAN BU ETKİNLİKLER 20 YIL ÖNCE MAALESEF HAYALDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement