Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceledi

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tarihi Çorum Kalesi'nde sürdürülen yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Yardımcısı Demircan, Çorum Kalesi'ndeki yıkım çalışmalarını inceledi, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, tarihi Çorum Kalesi'nde sürdürülen yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Demircan, "Kale, misyonunu ve geçmişte ifa ettiği görevi anlatması açısından çok değerli ve bu şekilde restore ediliyor" dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nce alınan onay kararının ardından Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırılan 42 yapının belirli aralıklarla yıkımına başlandı. Tescilli olan ve yıkımı gerçekleştirilmeyecek 3 yapıda restorasyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da açılışa katılmak ve çeşitli ziyaretler yapmak üzere  geldiği Çorum'da yıkımı sürdürülen tarihi kaleyi gezip, yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye'nin birçok yerinde kaleler olduğunu kaydetti. Demircan, "Açıkçası ben kaleyi gördüm, çok mutlu oldum. Türkiye'nin birçok yerinde kale var. Bu kale, kalenin misyonunu ve geçmişte ifa ettiği görevi anlatması açısından çok değerli ve bu şekilde restore ediliyor. Kültür hafızamızda önemli yapı olarak Türkiye'ye tanıtılıyor olmasının kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu belediye başkanımız, mülkiyeti de üstüne almış, iyi bir tartışmayla fırsata çevirebilir kanaatindeyim. Bu anlamda güzelde bir enerji var. Daha pek çok yeri gezip, daha çok neler yapabiliriz, tüm bunları konuşacağız" dedi.


Ahmet Misbah Demircan, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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