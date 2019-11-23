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Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Demircan: 'Daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız' - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan: "Daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız"

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kilis'in güzelleşmesinden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kilis'in güzelleşmesinden memnun olduklarını belirterek, "İnşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Kentte incelemelerde bulunan Demircan, tarihi Paşa Hamamı ile Sabunhane binasını gezdi ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demircan, daha sonra yaptığı açıklamada, ziyaretlerle tarihi mekanlardaki onarım ve tadilatları yerinde incelediklerini söyledi.

Kilis'te yürüttükleri çalışmalarla kentin her geçen gün güzelleştiğini belirten Demircan, "Kilis'in güzelleşmesinden çok memnunuz, inşallah önü parlak ve daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız. Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bugün Gaziantep ve Kilis'teydik. Biz dizi çalışmalar yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı müzelerimiz ve kütüphanelerimizdeki çalışmaları inceledik. Yapılan onarım çalışmalarını takip ettik." sözlerine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Demircan: Daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız

Ahmet Misbah Demircan, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: AA
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