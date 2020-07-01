Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi.

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Selim Sultan Camisinde kıldığı öğle namazının ardından Mevlana Müzesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Ahmet Misbah Demircan, Konya'nın kültürün en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi.

"MÜZELER KÜLTÜR HAYATIMIZIN TÜM ÖNEMLİ UNSURLARININ EN CANLI VE DİRİ ÖRNEKLERİ"

Hazreti Mevlana'yı ziyaretle işe başladıklarını ifade eden Demircan, "Kültür Bakanlığının içerisinde çok değişik iş alanları var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığımızın içinde ve bakanlığımıza ait bir çok eserin restorasyon, bakım onarım çalışmaları bizim alanımıza giriyor. Öte yandan kütüphaneler, bir başka taraftan da müzeler ve bu müzelerin işletilmesi kültür hayatımızın tüm önemli unsurlarının en canlı ve diri örnekleri. Konyamızda hem valimizin, hem belediye yetkililerimizle, buradaki temsilcilerimizle, yürüyen işleri yakından takip etmek ve projelendirilmesinde nerede olduğunu yakından müşahede etmek üzere geldik" dedi.

"BAZI GÜZEL DÜŞÜNCELER GELİŞTİRDİK"

Çalışmalarının gayet verimli bir şekilde devam ettiğini kaydeden Demircan, "Kısa vadede yapılacak pandemi sürecinin yeni normallerine uygun toplumla kültür hayatını getirebilecek arayışlarımız da söz konusu. Belki bugünden söylemek erken olur ama kısa vadede böyle toplumla buluşacak kültürü, sanatı ve geleneksel kültürümüzü toplumla buluşturacak bazı güzel düşünceler geliştirdik. Onları yapabilir miyiz diye bir gayret içerisindeyiz. İnşallah Konyamızda hem belediyemiz hem yerel aktörler hem de bakanlığımızla daha yeni daha dikkat çekici neler yapabiliriz onları değerlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından Alaaddin Tepesini gezdi.

(İHA)

Ahmet Misbah Demircan, Selim, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Demircan, Konya'da - Son Dakika

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