Bakan Yardımcısı Demircan, restore edilen Çorum Kalesi'nde inceleme yaptı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, restorasyon çalışması yürütülen tarihi Çorum Kalesi'nde incelemede bulundu.

Kale Mahallesindeki tarihi Çorum Kalesi'ne giden Bakan Yardımcısı Demircan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıçarslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen kale içerisindeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Çorum Belediyesince restore ettirilecek kale içerisindeki metruk yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar ile restorasyon projesiyle ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi alan Demircan, tarihi yapı içerisinde yer alan bazı tescilli binaları da ziyaret etti.

Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Çorum'da kültür, sanat ve restorasyon alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Demircan, "Çorum'un, Türkiye ve dünya çapında sesini duyuracak konularda yapacaklarımızı konuşmak için burdayız. Tarihi Çorum Kalesi'ni gördüm, çok mutlu oldum. Türkiye'nin birçok yerinde kale var. Kaleleri anlatırken, geçmişte kalelerin içerisinde yaşam olduğunu İstanbullu bilmez mesela. Ancak burada da olduğu gibi birçok kale içerisinde yaşam sürmüş. Bu, kalenin misyonunun anlatılması açısından çok değerli. Bunun böyle restore edilmesi, kültür hafımızda önemli bir yapı olarak Türkiye'ye tanıtılıyor olması kıymetli. Belediyemiz mülkiyeti de almış. İyi bir tartışma ile güzel bir fırsata çevrilebilir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın da Çorum Kalesi'ni tüm ihtişamıyla yeniden ortaya çıkartacaklarını ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle kale etrafındaki 200 dönüm alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılacağını kaydetti.

Demircan, kalenin ardından restorasyonu süren tarihi Velipaşa Hanı ile restore edilecek Ayakkabıcılar Arastası, tarihi karakol binası ve Ulucami'de de inceleme yaptı.

Esnaf ziyareti yapan, bir dükkanda vatandaşlara leblebi ikram eden Demircan, Çorum Belediyesinin Kale Mahallesi'ndeki spor tesisinin açılış törenine de katıldı.

Demircan'a ziyaretlerinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Vakıflar Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da eşlik etti.