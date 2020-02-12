Bakan Yardımcısı Demircan sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Demircan sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Demircan sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti

6 saat önce

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Belediyesini ve Sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Demircan sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti, System.String[]

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman Belediyesini ve Sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti.


İl olarak Adıyaman Belediyesine geçen Bakan Yardımcısı Demircan, Adıyaman Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan ilin kültür ve turizm zenginlikleri ile belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Demircan'a Adıyaman Belediyesi ziyaretinde, Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti.


Ziyaret sonunda bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kılınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine Adıyaman kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti.


Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman'ın Samsat ilçesinde medfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal kabrini ziyaret etti.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a sahabe hakkında Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taçcı, yürütülen projeler ile ilgili olarak ise Samsat Kaymakamı Halid Yıldız bilgi sundu.


Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yapımı devam eden cami inşaatını da inceleyerek, buradaki cami ve külliye projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Samsat ilçesindeki turizm potansiyelinin ortaya çıkarılarak, bu güzel ilçenin bir turizm noktası haline getirilmesi için elimizden geleni yaparak, çalışmaların takipçisi olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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