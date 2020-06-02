Bakan Yardımcısı Dere'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Akçay Mahallesi'nde ikamet eden Necip Dere, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Sungurlu Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Bağcılı (Müdü) Köyü'nde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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