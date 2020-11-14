Bakan Yardımcısı Dr. Çam Rektör Erdal'ı ziyaret etti - Son Dakika

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam beraberindeki heyetle birlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı kapsamında Eskişehir Valiliği tarafından gerçekleştirilen hazırlık toplantısına katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir'e gelen T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan V. Serkan Kayalar ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Bakan Yardımcısı Dr. Çam ve beraberindeki heyet Rektör Erdal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Erdal ziyarette, geçtiğimiz aylarda 2020 YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ortaklığında oluşturulan "Tercihim Eskişehir" platformuna verdiği katkılardan dolayı Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'a teşekkür belgesini takdim etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumların desteğiyle yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığı ziyarette Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nde yürütülen güncel çalışmalar hakkında da Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA Başkan V. Serkan Kayalar ve YTB Başkanı Abdullah Eren'i uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR