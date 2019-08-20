Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)
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Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)

22 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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