Bakan Yardımcısı Dursun için cenaze töreni düzenlendi (1)
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Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:02 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi
'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı
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