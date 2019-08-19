Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek
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Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için yarın Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Van Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:28 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
için yarın Galatasaray
Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Dursun için saat 14.30'da gerçekleştirilecek törenin ardından, Sultanahmet Camisi
'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Bayramlı Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke
'deki aile kabristanında defnedilecek.
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