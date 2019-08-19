Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak
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Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak

10 dakika önce

Bitlis'ten Van'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak, System.String[]
Bitlis'ten Van'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van'a doğru giderken, içinde bulunduğu aracın Erciş'in Bayraklı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, 20 Ağustos Salı günü Sultanahmet Camii'nde, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Haluk Dursun, Bitlis, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:55 Kaynak: İHA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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