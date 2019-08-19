Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır yaralandı
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Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır yaralandı

23 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandı.

Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır yaralandı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesini arasındaki Bayramlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van'a gelmek üzere yola çıkan Bakan Yardımcısı Dursun'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada, Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN
Bitlis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
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