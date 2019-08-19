Bakan Yardımcısı Dursun, kazada ağır yaralandı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Bitlis
'ten Van
'a gelirken içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis'in Adilcevaz
ilçesiyle Van'ın Erciş
ilçesini arasındaki Bayramlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van'a gelmek üzere yola çıkan Bakan Yardımcısı Dursun'un içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada, Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - VAN
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