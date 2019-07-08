Bakan yardımcısı Dursun, Sason'da
13 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sason'a geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Sason
'a geldi.
Bölgede temaslarını sürdüren Dursun, geldiği ilçede Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Belediye Başkanı Muzaffer Arslan
'ı ziyaret etti.
Özadalı ve Arslan ile Sevek bölgesinde geçerek mesire alanı yapılacak yerde incelemede bulunan Dursun daha sonra Sason Halk Kütüphanesi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
15 Temmuz paylaşımlarıyla olay olan Sıla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile konser için anlaştı
Son dakika! Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret