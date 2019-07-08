Son Dakika Haberleri: Bakan yardımcısı Dursun, Sason'da
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Bakan yardımcısı Dursun, Sason'da

13 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sason'a geldi.

Bakan yardımcısı Dursun, Sason'da, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sason'a geldi.
Bölgede temaslarını sürdüren Dursun, geldiği ilçede Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve Belediye Başkanı Muzaffer Arslan'ı ziyaret etti.
Özadalı ve Arslan ile Sevek bölgesinde geçerek mesire alanı yapılacak yerde incelemede bulunan Dursun daha sonra Sason Halk Kütüphanesi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:51 Kaynak: AA
Muzaffer Arslan, Haluk Dursun, Sason, Güncel
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