Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
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Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

2 dakika önce

Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşması Haldun Lengerlioğlu'nun konuşması Erhan Ör'ün konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]
Prof. Dr. Vahdettin Engin'in konuşması
Haldun Lengerlioğlu'nun konuşması
Erhan Ör'ün konuşması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:11 Kaynak: AA
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