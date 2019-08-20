Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
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Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)

32 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3), System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması
Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Mustafa Cengiz, Haluk Dursun, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:22 Kaynak: AA
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