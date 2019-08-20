Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor (3)
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun'un konuşması Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:22 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun
'un kızı Nilay Dursun'un konuşması Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
'in konuşması
Dua yapılması İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi.
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