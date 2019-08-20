Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlandı
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Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlandı

26 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Sultanahmet Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Dursun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Hereke Asri Mezarlığ'ına getirildi.
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi okunan Kuran-ı Kerim tilaveti, tekbir ve dualarla aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye Haluk Dursun'un kardeşleri Haldun ve Feridun Dursun ve Hale Yöntem, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, eski Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Arslan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile yakınlarının yanı sıra diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Haluk Dursun, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:59 Kaynak: AA
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