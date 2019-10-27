Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un vefat ettiği kaza
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Dursun'un vefat ettiği kaza

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefat ettiği kaza

24 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un vefat ettiği kazada yaralanan ve uzun süre verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Töre Üst'e Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefat ettiği kaza, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un vefat ettiği kazada yaralanan ve uzun süre verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Töre Üst'e Allah'tan rahmet diledi.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hocamızın vefat ettiği trafik kazasında yaralanan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren mesai arkadaşımız Töre Üst Hanımefendi'nin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

3 kişi yaralanmıştı

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ağustos'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiş, aralarında asistanı Töre Üst'ün de bulunduğu 3 kişi de yaralanmıştı.

Üst'ün cenazesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Beşevler Konak Camisi'nde yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haluk Dursun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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