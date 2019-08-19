Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter
hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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