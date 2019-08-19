Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan, Haluk Dursun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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