Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Oktay, Twitter
hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ülkemizin önemli bir kültür hafızası ve saygın bilim adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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