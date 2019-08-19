Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

2 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak üzere büyük bir özveriyle çalışan çok değerli mesai arkadaşım Prof. Dr. Haluk Dursun'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsüyle, kazanın gerçekleştiği Van'a hareket ediyoruz. Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
mehmet ersoy, Haluk Dursun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:28 Kaynak: AA
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti
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