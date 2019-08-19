Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, yarın Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Dursun için yarın İstanbul Sultanahmet Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:20 Kaynak: AA
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