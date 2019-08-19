Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:18 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri
Ersoy'a başsağlığı diledi.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un vefatı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
'la telefonla görüştü.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu görüşmede, Dursun'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.
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