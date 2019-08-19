Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
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Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

52 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a başsağlığı diledi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a başsağlığı diledi.
CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun'un vefatı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la telefonla görüştü.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu görüşmede, Dursun'un vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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