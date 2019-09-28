Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki heyetten Tatvan ziyareti
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Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki heyetten Tatvan ziyareti

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, beraberindeki bir heyetle birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki heyetten Tatvan ziyareti, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, beraberindeki bir heyetle birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesini ziyaret etti.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Liman Başkanlarına yönelik olarak Tatvan'da düzenlenen eğitim programı kapsamında Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Deniz Ticareti Genel Müdürü Halil Yıldız ve 18 ilin liman başkanlarıyla birlikte ilçeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, bazı ziyaretler gerçekleştirdi.


Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin eşlik ettiği Bakan Yardımcısı Selim Dursun, ilk olarak Tatvan Polis Kampı toplantı salonunda Liman Başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programına katıldı. Ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan ile birlikte Liman Başkanlığını ziyaret ederek Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Dursun, Liman Başkanlığı ziyaretinin ardından ise Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada kurum yetkililerince karşılanan Dursun, Türkiye'nin en büyük iki feribotunda incelemelerde bulunarak durumlarıyla ilgili bilgi aldı.


Gerçekleştirilen eğitim programı ve ziyaretlerin ardından Tatvan'daki programını tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve beraberindeki heyet ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

Selim Dursun, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:43 Kaynak: İHA
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