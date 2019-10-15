Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi
Son Dakika Yaşam Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi

Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi

23 dakika önce

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesine yapılmakta olan 200 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi, System.String[]

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik'in Bozüyük ilçesine yapılmakta olan 200 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.


İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra başhekimliğe geçen Eldemir, inşaatı devam eden hastane ve sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, başkanlar, başkan yardımcıları ve Bozüyük Devlet Hastanesi yöneticileri hazır bulundu. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek
Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi 5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Venezuela'da asgari ücretlilerin maaşına yüzde 375 zam yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]