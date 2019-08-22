Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay üyeliğine seçildi
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Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi.
Er'in, yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2011'de 12 yıllığına Danıştay üyeliğine seçilen, 2018'de Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Er, kalan süresini tamamlamak üzere tekrar Danıştay üyeliğine seçilmiş oldu.
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