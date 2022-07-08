BAKAN YARDIMCISI ERDİL BAYRAMDA 211 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK - Son Dakika
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BAKAN YARDIMCISI ERDİL BAYRAMDA 211 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK

08.07.2022 16:51

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde 1100'ü aşkın uygulama noktasında 114 bin 379 ekibin görev yapacağını belirterek, 'Jandarma ve emniyetten trafik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız 12 günlük bir bayram süreci planlandı, alanda olacaklar.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde 1100'ü aşkın uygulama noktasında 114 bin 379 ekibin görev yapacağını belirterek, 'Jandarma ve emniyetten trafik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız 12 günlük bir bayram süreci planlandı, alanda olacaklar. Toplam 211 bin kişi alanda olarak takipli denetimler yapacaklar' dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Trafik Değerlendirme Toplantısı ile trafik kontrol ve denetimlerine katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, ziyaretin ardından Trafik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Altınordu ilçesi Eskipazar polis ile jandarma uygulama noktasında trafik kontrol ve denetimlerine katılan Erdil, sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Sürücü ve yolcularla sohbet eden, çocuklara da oyuncak hediye eden Erdil, Kurban Bayramı nedeniyle bu yıl yüksek mobilizasyon ve trafik yoğunluğu olduğuna dikkat çekti.

'DÜZENLEMELERİMİZ BÜYÜK ÖLÇÜDE KAZALARI İYİLEŞTİRDİ'

Bayram sevincini kedersiz geçirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yardımcısı Erdil, 'Bu yıl da hep beraber alandayız. 114 bin 379 ekip var alanda. Jandarma ve emniyetten trafik birimlerinde çalışan arkadaşlarımız 12 günlük bir bayram süreci planlandı, alanda olacaklar. Toplam 211 bin kişi alanda olarak takipli denetimler yapacaklar. 1100 küsur noktada buradaki gibi uygulama noktamız var. Hem uygulama noktalarında hem de çeşitli trafik alanlarında görevde olacaklar. Burada amacımız bayramı bayram neşesini, sevincini kedersiz bir şekilde vatandaşlarımızın yaşamasını sağlamak, trafik kazalarının önlenmesi, özellikle can kaybı, mal kaybı oluşan trafik kazalarını en aza indirmek veya ortadan kaldırmak. Bu denetimlerimiz geçtiğimiz 3-4 yıllık süre içerisinde düzenlemelerimiz büyük ölçüde trafik kazalarını iyileştirdi. Geçtiğimiz süreçte bunu tecrübe ettik, trafik kazaları azaldı. O istikamette bu çalışmaları benzer şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kazasız, sorunsuz bir şekilde sevdiklerine ulaşmasını, memleketlerine ulaşmasını veya tatil yerlerine ulaşmasını diliyorum' diye konuştu. (DHA)

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İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak' İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak' İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, trafik denetimine katıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI ERDİL BAYRAMDA 211 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK - Son Dakika

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