Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Erdil'den Amasya Turu

Bakan Yardımcısı Erdil'den Amasya Turu

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında Amasya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, valilikte yaptığı il koordinasyon toplantısının ardından bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Erdil'den Amasya Turu, System.String[]
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) kapsamında Amasya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, valilikte yaptığı il koordinasyon toplantısının ardından bir dizi temaslarda bulundu.

Açık Kapı bürosu, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri hakkında Vali Dr. Osman Varol'dan bilgiler alan Bakan Yardımcısı Erdil, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasının ardından bir şehit ailesini de ziyaret etti.

Amasya Belediyesi ile Amasya Üniversitesine de giden Erdil, tarihi Hatuniye Mahallesi'nde dolaşıp karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Amasya, Güncel
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