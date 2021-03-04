Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi

04.03.2021 18:40
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi, System.String[]

Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi İzmir'de, korona virüs pandemisine karşı aşamalı normalleşme sürecinde dinamik denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde denetimlerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi

İZMİR - İzmir'de, korona virüs pandemisine karşı aşamalı normalleşme sürecinde dinamik denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Karşıyaka ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde denetimlerde bulundu.

Korona virüs ile mücadelede aşamalı normalleşme süreci 1 Mart itibariyle başlarken, bu kapsamda yapılan denetimler de "dinamik denetim modeli" ile sürdürülüyor. Denetimler gerçekleştirmek üzere İzmir'e gelen İçişleri Bakan yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, okul, çarşı ve hastane denetiminin ardından kentteki programına Karşıyaka ilçesindeki AVM denetimi ile devam etti. Denetimlerde İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, Bakan Yardımcısı Erdil'e eşlik etti.

Karşıyaka ilçesindeki AVM'yi denetimler kapsamında ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, burada normalleşme doğrultusunda iş yerlerine müşteri kabul eden işletmecilerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Yardımcısı Erdil, vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde telkinde bulunan Erdil, korona virüs yoğunluğu haritasında İzmir'in bir an önce sarı renge dönmesi temennisinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi
Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi

Koronavirüs, Karşıyaka, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Erdil'den İzmir'de AVM denetimi - Son Dakika


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