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Bakan Yardımcısı Erdil'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay'ın ailesi ile Kayseri Gazisi Piyade Er Berat Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erdil'den şehit aileleri ve gazilere ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay'ın ailesi ile Kayseri Gazisi Piyade Er Berat Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'e Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.


İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki heyet ilk olarak 26 Temmuz 2019 tarihinde Sincik ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının Polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay'ın ailesini ziyaret etti.


İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, gerçekleşen ziyarette Şehit Polis Memuru Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay ve ailesine yakın ilgi göstererek aileyle bir süre sohbet edip bir talebinin olup olmadığını sordu.


Buradaki ziyaretin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de vatani görevini yaparken, Kayseri merkezde askeri otobüsün geçişi sırasında bölücü örgüt mensuplarının bomba yüklü araçla saldırması sonucu yaralanan Piyade Er Berat Yılmaz'ı ziyaret etti.


Kayseri Gazisi Piyade Er Berat Yılmaz ve ailesiyle sohbet ederek yakın ilgi gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, gazinin küçük kardeşini ve yeğenini kucaklayarak oyuncak verdi. - ADIYAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
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