Bakan yardımcısı erdil: terörün bitirilmesi kararlılığının devam etmesini amaçlıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, terörle mücadelede yürütülen özellikle 'Kıran' gibi operasyonların sürdürülmesi, sahaya tam hakim olunması, gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi yönünde kararlılığın devam etmesini amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ömer Faruk ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil, daha sonra şeref defterini imzaladı. Vali Coşkun ile bir süre görüşen Erdil, ardından Rahime Hatun Toplantı Salonu'nda, heyet üyelerinin çalışmalarında elde ettiği bulguların görüşüldüğü değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdil, İçişleri Bakanlığı olarak birinci derecede verilen hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti. Erdil, "Bu hizmetlerin başında malum güvenlik yönetimine ilişkin hizmetleri konuşuyoruz. Güvenlik yönetiminde terörle ilgili mücadele, terörle mücadelede gelinen nokta ve PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine ilişkin mücadelenin değerlendirilmesi ve yine bizim verdiğimiz hizmetlerde göç idaresinin, düzenli ve düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, Türkiye'de gelinen noktanın değerlendirilmesi ve bölgemizde Osmaniye'de yaşanan sorunların bu istikamette değerlendirilmesi yapılmaya çalışılacaktır. Yine güvenlik yönetimine ilişkin uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar, trafik güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalar, asayiş ve huzur operasyonlarına ilişkin bölgede sürdürülen çalışmalar tek tek değerlendiriyor" dedi.

Terörle mücadelede yürütülen 'Kıran 1, 2, 3' gibi operasyonlarda sağlanan başarının sürdürülmesini amaçladıklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Erdil, "Bu istikamette kapasitemizi, İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki performansımızı artırarak devam edeceğiz. Özellikle terörle ilgili mücadelede bizim faaliyetlerimiz, hem teröristlerle hem terörizmle ilgili mücadelede 'Kıran 1, 2 ve 3' operasyonlarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, sahaya tam hakim olunması ve gelinen noktada sağlanan başarının sürdürülmesi ve terörün bitirilmesi istikametindeki iradenin ve kararlılığın devam etmesi, gerektiğinde ilgili idari tedbirlerin, tasarrufların, terörle iltisaklı idari merkezlerin veya siyasal şiddet üreten, siyasal korku üreten organizasyonların, sözde siyasal oluşumların önlenmesi veya daha doğrusu onlara ilişkin idari tedbirlerde dahil bu tedbirleri yerinde görmek ve bunlara ilişkin düzenlemelere devam edilecektir. Bunlara ilişkin bir ortak akıl oluşturmak istikametinde de bugün Osmaniye'de valimizin önderliğinde bir istişarede bulunacağız" diye konuştu.

- Osmaniye