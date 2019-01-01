Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Erdil Yılbaşında Görev Yapan Polisleri Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Erdil Yılbaşında Görev Yapan Polisleri Ziyaret Etti

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana'da güvenlik güçlerini uygulama noktasında ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Erdil Yılbaşında Görev Yapan Polisleri Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Adana'da güvenlik güçlerini uygulama noktasında ziyaret etti. Erdil, "2019'un ilk saatlerinde huzur ve güveni temin etmeye çalışıyoruz. Doğrusu biz görevdeki arkadaşlarımızı motive etmek için geldik ama onlar güç ve güven vererek bizi motive etti" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdür Vekili Erdal Cilasun ile yeni yıl kutlamaları için Adana'nın çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarını gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İncirlik'teki uygulama noktasında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, burada görev yapan güvenlik güçleriyle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Bakan Yardımcısı Erdil, yılbaşında alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "2019'un ilk saatlerinde huzurla ve güvenle yaşanmasını temin etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, sahayı takip etmeyi ve izlemeyi seviyor. O istikamette biz de buradayız. Yeni yıla girerken fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın teşekkürlerini getirdik. Doğrusu biz görevdeki arkadaşlarımızı motive etmek için geldik ama onlar güç ve güven vererek bizi motive etti. İnşallah 2019 ülkemiz için güzel bir yıl olur" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:37:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Erdil Yılbaşında Görev Yapan Polisleri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]