Bakan Yardımcısı Ersoy, Açıklanan Hırsızlık Verilerini Değerlendirdi

Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklanan hırsızlık verilerini değerlendirdi İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Sadece hırsızlıkla ilgili değil, vatandaşımızın canını yakan her alanda hemen hemen biz bu başarıyı yakaladık"AMASYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığının...

Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklanan hırsızlık verilerini değerlendirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:

"Sadece hırsızlıkla ilgili değil, vatandaşımızın canını yakan her alanda hemen hemen biz bu başarıyı yakaladık"



AMASYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığının bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden 2017-2018 yılında uyuşturucu ve hırsızlık olayları ile ilgili paylaştığı verileri değerlendirdi.

Amasya Valiliğine yaptığı ziyarette ülke genelinde 2017 yılında 102 bin 743 hırsızlık olurken, 2018 yılında bu sayısının 73 bin 861'e gerilediğinin paylaşıldığı verilerin hatırlatıldığı Bakan Yardımcısı Ersoy, "Sadece hırsızlıkla ilgili değil, vatandaşımızın canını yakan her alanda hemen hemen biz bu başarıyı yakaladık" dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililerin karşıladığı Mehmet Ersoy, 2017 yılında uyuşturucudan doğrudan ölen kişi sayısının 941 iken Nisan ayında kesinleşecek olan adli tıp raporlarına göre bu yıl bu sayıyı 500 civarında beklediklerini söyledi.

"Niyet halis olunca akıbette hayır oluyor"

15 Temmuz sürecinden sonra yaşadıkları arınma süreci sadece ve sadece işini düşünen, devletine bağlı olarak işini yapma gayretinde olan güvenlik görevlilerinin ve yöneticilerin işbaşına gelmesiyle her alanda çok verimli duruma kavuşulduğunu vurgulayan Ersoy, "Arkadaşlarımız çalışmaktan, görevlerini samimi bir şekilde yerine getirmekten imtina etmiyorlar. Sayısal olarak nicelik itibariyle ancak 15 Temmuz öncesi rakamlara yeni kavuşabildik. Ama nitelik olarak daha ihtiyacımız var. Özellikle jandarmada rütbeli hem emniyette amir sınıfında arkadaşlarımızın sayısal olarak boşluğunu doldurmaya daha epeyce ihtiyacımız var. Ama bugün Amasyamızda da bu böyle Samsun'da da bu böyle. Ankara'ya, İstanbul'a gittiğinizde büyük şehirlere gittiğinizde daha rahat görürsünüz. Her yerde daha çok polis görüyorsunuz. Daha çok jandarma görüyorsunuz. Görevinin başında daha çok eleman görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımıza birde gece bekçilerimizi de takviye ettik. Gece bekçiliği uygulamasını da yeniden başlattık. Niyet halis olunca akıbette hayır oluyor" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yaklaşık 4 Saatte Örülen El Emeği Fileler, 10 TL'den Başlayan Fiyatlarla Satılıyor

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti

8 Yaşındaki Hazal'dan Yardım Çığlığı, "Kardeşim Ölmesin"

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı