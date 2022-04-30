Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak" - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak"

30.04.2022 13:34

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi ve sonrasını kapsayan 29 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelinin 110 bin...

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak"

SİNOP - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bayram öncesi ve sonrasını kapsayan 29 Nisan ve 9 Mayıs tarihleri arasında 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelinin 110 bin ekip ve tim olarak yollarda trafik denetimlerinde bulunacağını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta vali Erol Karaömeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ile birlikte Sinop Ordu köyü mevkisindeki uygulama noktasında trafik ve asayiş denetimine katıldı. Denetimde araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yardımcısı Ersoy, sürücüleri emniyet kemeri ve hız ihlalleri konusunda uyardı. Araç sürücülerine broşür dağıtan Ersoy, çocuklara hediyeler verdi.

Katıldığı denetimin ardından konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu ülkenin en önemli meselelerinden, milletimizi en fazla üzen meselelerden bir tanesi ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarıydı. 2015 yılında 7 bin 530, 2016 yılında 7 bin 300 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetti. Yine 2015 yılında toplam 304 bin, 2013 yılında da 303 bin vatandaşımız yaralandı. Bu acı tabloyu değiştirmek ve daha fazla hayata dokunmak adına 2017 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı olarak yoğun bir kampanya yürütmeye başladık. Özellikle cep telefonuyla konuşulması, emniyet kemeri takılmaması, aşırı hız yapılması gibi temel kural ihlallerine karşı denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Hem bakanlığımızın aldığı tedbirler hem görevlilerimizin gerek emniyet, gerek jandarma trafik görevlilerimizin hassasiyetle üzerine gitmeleri hem yollarda alınan tedbirler ve hepsinden önemlisi farkındalığın arttırılmasında verdiğimiz mücadelede çok net geri dönüşleri alabilmemiz" dedi.

208 bin 900 personel sahada olacak

2017 yılında başlatılan kampanyalarla bayramların daha güvenli geçmesi için tedbirlerin arttırıldığına değinen Ersoy, "Son 5 yıldır bütün bayramlarda bu tedbirleri alıyoruz. Bu bayram da önceki bayramlarda olduğu gibi yine seferberlik halinde bayramımızın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldık. Bayram süresince daha doğrusu 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacaklar. Denetimlerimize devam edeceğiz. Bakanımız başta olmak üzere bayram süresince hepimiz sahada olacağız" diye konuştu.

Bayramı daha az acıyla tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Bu bayramın ve bundan sonraki bayramlarımızın bir öncekinden daha güvenli olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak
Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak
Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak
Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak
Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak
Bakan Yardımcısı Ersoy: Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Yardımcısı Ersoy: 'Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bayram süresince 110 bin ekip ve timimiz, 208 bin 900 jandarma ve emniyet personelimiz sahada olacak" - Son Dakika
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