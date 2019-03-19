Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy: Bizim Tek Derdimiz, Bu Ülkenin Her Köşesinde Huzur Olsun

Bakan Yardımcısı Ersoy: Bizim Tek Derdimiz, Bu Ülkenin Her Köşesinde Huzur Olsun

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde doğal gaz hattı açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle yapılan mücadeleyle bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Bizim Tek Derdimiz, Bu Ülkenin Her Köşesinde Huzur Olsun, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde doğal gaz hattı açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle yapılan mücadeleyle bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi. Ersoy, "Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz" dedi.

Çermik ilçesinde tamamlanan doğal gaz hattının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy bölgede oluşan huzur ve güven ortamının önemine değindi. Halkın desteğiyle huzur ortamının oluştuğunu anlatan Ersoy, "Memleketimizin her köşesinin bugünkü bahar havasında coşkuyla, mutlulukla, heyecanla, birlik ve beraberlikle nice daha güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice daha güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz. Bu ülkenin her köşesinde mutlu olmasını istiyoruz. Sizlerin desteğinizle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 2 yıldır verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin birçok acılarla boğuşmakta olduğu bu bölgesinde de Diyarbakır'ında da, Şırnak'ında da, Hakkari'sinde de her tarafında huzur hakim. Ülkenin her köşesinde gecemizle gündüzümüz bir oldu. Günün 24 saatinde kaynaşabilir, buluşabilir, eğlenebilir, gezebilir olabildik. Elbette ki bu payın en büyüğü sizlerin. Sizler bu desteği vermeseydiniz bunu başaramazdık" dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Çermik ilçesinde önemli yatırımlar yapıldığı ifade ederek, bunun devam edeceğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Çermikli insanların hak ettiği hizmetlerin bugün Çermik'te buluşma günü. Çermik'in her kişisine ve her köşesine hak ettiği hizmeti götüren eserler. En başta doğal gaz olmak üzere bunların hepsi sizlere hayırlı olsun. Ama bilin ki, hizmetler bunlarla sınırlı değil. Çermik'e yapacaklarımız da bunlarla bitecek değil. Çünkü Çermik her şeyin güzelini hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin her köşesine gelen, bu anlamda bereket, AŞ ve iş kervanı Çermik'i de kuşatacak inşallah" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından doğal gaz hattının açılış kurdelesi kesildi ve ilk ateş yakıldı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:19 Kaynak: DHA

Huzur, Çermik, Güncel
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