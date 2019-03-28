Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ı Ziyaret Etti
18 dakika önce
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çatak ilçesini ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çatak
ilçesini ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Ersoy'u Hükümet
Konağı önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, AK Parti
Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum müdürleri karşıladı.
Ersoy ardından kaymakamlığı, esnafı ve partisinin seçim bürosu ile Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: AA
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