Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ı Ziyaret Etti

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Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar

Erdoğan Kendisini Atatürk'e Benzetti: Onun Başına Gelenler Bugün Benim Başıma Geliyor