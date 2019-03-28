Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ı Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ı Ziyaret Etti

18 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çatak ilçesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Çatak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çatak ilçesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy'u Hükümet Konağı önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti Belediye Başkan Adayı Abdurahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur ve kurum müdürleri karşıladı.

Ersoy ardından kaymakamlığı, esnafı ve partisinin seçim bürosu ile Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Hükümet, Çatak, Güncel
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