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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması

31.12.2021 23:40
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2022'yi karşılayacağımız bu geceyi milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2022'yi karşılayacağımız bu geceyi milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık." dedi.

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirlerini yerinde görmek amacıyla Eskişehir'e gelen Ersoy, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ersoy, Vali Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve diğer ilgililerle, Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki jandarma ve Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan polis uygulama noktalarında denetimleri inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE merkezini de ziyaret eden Ersoy, kentteki yaya ve araç trafiğini kameralardan izledi, görevli personelle ilgili bilgi aldı.

Ersoy, polis uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşında halkın güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak çok ciddi tedbirler aldıklarını söyledi.

"Bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor"

Dünyanın en zor coğrafyasında halkın huzurunu ve güvenliğini tesis etmek, huzur ortamının her daim kalıcı olmasını sağlamak amacıyla çok yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu akşam da yeni bir yıla merhaba diyeceğimiz 2022'yi karşılayacağımız bu geceyi milletimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm Türkiye genelinde çok ciddi tedbirler aldık. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden oluşan 340 bin 351 görevlimiz 55 bin 466 tim olarak tüm Türkiye'de ayakta ve görevinin başında. 31 Aralık sabah saat 08.00 itibarıyla tedbirlerimizi uygulamaya koyduk ve bütün görevlilerimiz görevlerine devam ediyor."

Ersoy, şu ana kadar Türkiye genelinde sakin ve huzurlu bir gece geçirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2021 yılını çok ağır geçirdik. Felaketler peş peşe geldi ama Allah'a şükür devletimizin gücü, milletimizin sağduyusu, samimiyeti ve iş birliğiyle bütün belaların, kazaların, felaketlerin üstesinden gelerek 2022'ye ulaştık. 2022'nin hem memleketimiz, milletimiz, bölgemiz için, bütün masum ve mazlum coğrafya için ve insanlık için hayırlar getirmesini, huzur, güven, sağlık ve mutluluk içinde bir yıl geçirmemizi nasip etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz."

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle kentte 1920 personel görevlendirdi.

Polis ekipleri tüm kavşaklarda görev alarak, şüpheli görülen araçları ve kişileri tek tek kontrol ederken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) bünyesinde faaliyet gösteren Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde kent sokakları, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yaklaşık 500 kamera ile takip ediliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Eskişehir'de yılbaşı denetimine katıldı Açıklaması

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Sahil Güvenlik, mehmet ersoy, Jandarma, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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