Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.


2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Alican Öztürk'ün annesi Emine ve babası Ali Öztürk, hain darbe girişimi sırasında şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, 1997 yılında Tunceli'de sol bacağından yaralanması sonucu gazi olan Malul Gazi Hasan Aydoğdu ve 2001 yılında Balıkesir'de yaralanarak Malul Gazi olan Yılmaz Kaya'yı evlerinde ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek taleplerinin ve sorunlarının olup olmadığını sordu.


Şehitler Alican Öztürk ve Metin Arslan başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunduğu ziyaretlerde, gazilere de sağlıklı güzel günler temennisinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Fuat Gürel, ziyaret ettikleri evlerde bulunan miniklere de çeşitli hediyeler verdi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Vali Fuat Gürel'in şehit aileleri ve gazilere gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk hazır bulundu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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