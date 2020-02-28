Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden etkilenen Başkale'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden etkilenen Başkale'yi ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden etkilenen Başkale'yi ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesinde esnafı ziyaret etti.


Başkale ilçesine gelen Bakan Yardımcısı Ersoy'u Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak karşıladı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraber Başkale Kaymakamlığında kurulan deprem kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, cuma namazının ardından caminin önünde toplanan vatandaşları selamladı. Kaymakamlık ziyaretinden sonra çarşıda esnaf ziyareti yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra depremden dolayı yıkılan ve ağır hasar alan Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallesi muhtarlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığında bir araya geldi.


Muhtarlardan mahalleleriyle ilgili son bilgileri alan ve kendilerine teşekkür eden Ersoy, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden korusun. İdlib'de şehitlerimiz var. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah rahmet etsin. Hepimizin başı sağ olsun. Başkale'de deprem yaralarımızı sarıyoruz. İlk günden bu yana İçişleri Bakanımız buradaydı. Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana bizlere yardımcı oldular. Depremde yıkılan tüm mahallelerimiz için çadırlar kuruldu. Dışarıda hiçbir vatandaşımız yok. Konteyner süreci başlayacak. Yıkılan evlerinizin hepsi kısa sürede yapılacak. Cumhurbaşkanımız Elazığ'da ve Malatya'da ne yapıldıysa Başkale'de de yapılacağının talimatını verdi. Siz muhtarlarımıza büyük işler düşüyor. Mahallenizde çalışan ekiplere yardımcı olun. İşlerin bir an önce ilerlemesi ve kısa sürede deprem yaralarının sarılması için bizlere yardımcı olun" dedi.


Depremde yıkılan tüm mahallelerin muhtarları adına söz alan Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Aslan, devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederek, "Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan İçişleri Bakanımız, valimiz ve kaymakamımıza teşekkür ederiz. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Bizim selamlarımızı kendisine iletin. Hiçbir eksiğimiz yoktur. İyi ki Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyız" şeklinde konuştu. - VAN

Başkale, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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