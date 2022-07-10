BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI

10.07.2022 14:44

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır'da Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ile terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır'da Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ile terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ile terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek bayramlaşan Bakan Yardımcı Ersoy, 1042 gündür eylemde olan ailelerin onurlu ve dik duruşlarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakan Yardımcısı Ersoy, evlat nöbetinin PKK'ya karşı verilen en anlamlı mücadelelerden biri olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Henüz 12-13-14 yaşlarında evlatları ellerinden alınmış, yıllarca evlatlarına hasret bırakılmış, kalem tutması gerekirken boylarından büyük silah verilerek, kardeşi kardeşe düşman etmek, birbirine kırdırmak için ve buradan kendilerine bir ikmal aramak için evlatlarını ellerinden aldılar. Yıllardır bu acıyı bu annelere, bu ailelere yaşattılar. Şimdiye dek PKK'ya karşı verilen en anlamlı mücadelelerden biri Diyarbakır annelerinin bu evlat nöbetidir. Terör örgütü PKK'ya ve onun siyasi uzantılarına bölgeden yükselen en kuvvetli, en anlamlı ve gerçekten en acılı haykırış olarak annelerimizin haykırışına ilk defa 3 Eylül 2019 yılında şahit olduk. Bu anneler hiç kimseyi öldürmek istemiyorlar. Hiç kimsenin çocuğunun kanını istemiyorlar. Hiç kimsenin evladını katil etmek istemiyorlar. Hiç kimseye karşı birilerinin eline silah verip buyurun bizim için şunların kanına girin, şunları öldürün, şunları şehit edin demiyorlar. Bu saygın, bu onurlu, bu dik mücadeleye 3 Eylül 2019 günü sahip çıktık, o gündür bu gündür ailelerimizin yanındayız. Bugüne kadar 37 evladımızın annelerine babalarına kavuşmasına hep birlikte şahit olduk. O mutluluğa hep birlikte şahit olduk. İnşallah geri kalan evlatlarımızın da bir an evvel bu hainlerin, bu kalleşlerin, bu zalimlerin, bu insanlık düşmanlarının, bu evlat düşmanlarının, bu çocuk düşmanlarının hem ellerinden kurtulmasını sağlamak hem de başka çocuklarımızın onların tuzaklarına düşmesini engellemek için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz." (DHA)

YORUMLAR
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, BU BAYRAMA DA BURUK GİRDİ EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, BU BAYRAMA DA BURUK GİRDİ EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER, 6'NCI BAYRAMLARINI DA BURUK KARŞILADI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN YARDIMCISI ERSOY, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERLE BAYRAMLAŞTI - Son Dakika
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