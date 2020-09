"Kısa zaman içinde terör örgütü PKK bu topraklarda bitirildi diyeceğiz" - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yoğun bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde terör örgütü PKK bu coğrafyadan silinmiş ve bu topraklarda bitirildi diyeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Mardin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Savur ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Ersoy'u Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur İlçe Kaymakamı Bayram Türker, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri karşıladı. Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Demirtaş'ın da katılımıyla Savur Kaymakamlığı Kültür Merkezinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bayram Türker'den devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında brifng aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, ardından tarihi Hacı Abdullah Konağını, Çamaşırhane ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulunarak Kaymakam Türker'in tarihi yerler hakkında verdiği bilgileri dinledi.

Daha sonra Savur çarşısında esnafa hayırlı kazançlar dileyen Ersoy, Savur'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasını ziyaret ederek işletme yetkililerinden fabrika hakkında genel bilgiler aldı.

Ersoy, Savur ilçesindeki temaslarını tamamlayarak Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun Midyat'taki ailesini ziyaret ederek, sohbet edip sorun ve taleplerini dinlendi.

Burada konuşan Ersoy, bu topraklarda huzurun, güvenliğin hakim olması, iç içe kardeşçe geçmişten bugüne birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmek için bu coğrafyanın ağır bedeller ödediğini söyledi. Ersoy, "Yıllardır çok acılar yaşadık bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz Nisan ayında sadece insanlarımıza yol yapmak için kalemiyle, cetveliyle, defteriyle, fikriyle insanlarımıza hizmet etmek için yetişmiş bir evladımızın haince katledildiğine şahit olduk" dedi.

Terörle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yoğun bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelenin sonunda artık çok kısa zaman içinde terör örgütü PKK bu coğrafyadan silinmiş ve bu topraklarda bitirildi diyeceğiz. Bir daha da bu acıların yaşanmaması için milletimizin desteğiyle sizlerin sağduyusu ve gayretiyle güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla bir daha da böyle acıların yaşanmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Elbette ki mücadele kolay yapılmıyor. Hem sivillerimizden hem güvenlik görevlilerimizden çok ciddi kayıplar verdik. Bugün artık dünyanın her noktasında hakkını, hukukunu arayan, dünyanın her noktasında vatandaşlarına sahip çıkabilen Akdeniz'de, Ege'de, Suriye'de, Irak'ta ve bu topraklarda bizim huzurumuza kastedecek her türlü oluşuma, yapıya karşı, terör örgütüne karşı ve iş birlikçilerine karşı hayatın en etkin ve kararlı mücadelesini verebilen büyük ve güçlü Türkiye, sınırlarının içinde belki kalmış üç beş çakala da asla fırsat vermeyecek. Asla bu millettin, bu evlatların, huzurun bozulmasına daha fazla annemizin gözünün yaşının akmasına izin vermeyecekler. Güvenlik güçlerimiz her dağda, tepede, sınırların içinde ve dışında her noktaya hakim olarak görevlerinin başındadır" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İl Jandarma Komutanlığını ziyaretinin ardından Mardin'den ayrıldı.

