Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Ersoy Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) toplantısı için Balıkesir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit ailelerini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy Şehit Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakanlığı'nın İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) toplantısı için Balıkesir'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit ailelerini unutmayan Ersoy, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Turgut Solak ile Adana- Saimbeyli kırsalında 1994 yılında terörist grupla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Köseoğlu'nun ailelerini ziyaret etti. Şehit yakınlarının taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Ersoy, şehit ailelerinin devlete ve millete emanet olduklarını söyledi.

Vatanı bölmeye ve şanlı bayrağı indirmeye çalışan hainlere karşı güvenlik güçlerinin canları pahasına mücadele verdiğini ifade eden Vali Ersin Yazıcı da, "Bizlere düşen görev bu vatan için canını veren asker ve polisimizin emanetlerine sahip çıkıp teröre karşı tek yumruk, dimdik ayakta durmaktır. Halkımızın güvenliği, ülkemizin huzuru için şehit olan kardeşlerimiz milletimizin gönlünde her zaman yaşamaya devam edecektir. Aziz şehitlerimizi her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel
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