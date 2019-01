Bakan Yardımcısı Ersoy: "Ülke Genelinde 700 Terörist Kaldı"

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Ülke genelinde 700 terörist kaldı" "Sözde liderlerinin kendilerine, 'sakın başlarınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkartmayın, hayvanlar gibi oralarda hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeyi sürdürün' dediğini biliyoruz"YALOVA - İçişleri Bakan Yardımcısı...

Bakan Yardımcısı Ersoy: "Ülke genelinde 700 terörist kaldı"

"Sözde liderlerinin kendilerine, 'sakın başlarınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkartmayın, hayvanlar gibi oralarda hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeyi sürdürün' dediğini biliyoruz"



YALOVA - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yalova'da terörle mücadelede gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ersoy, "Ülke genelinde 700 terörist kaldı. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti ve kapasitesi kalmadı" dedi.

İzleme, Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında Yalova'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yalova Valisi Muammer Erol'u makamında ziyaret etti. Ardından basın mensupları ile buluşan Ersoy'a Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Salih Karataş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanı S.G Albay Tayfun Paşaoğlu ile Yalova Valisi Muammer Erol da eşlik ettiler. Burada ülkede süren terörle mücadele çalışmaları ile doğu ve güneydoğu illerindeki seçim güvenliği konularına değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sandık güvenliği açısından terörle mücadele bölgesinde de bizim herhangi bir güvenlik sorunumuz yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkemizin her köşesinde hakimdir. Her noktada güvenlik güçlerimiz vardır. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti ve kapasitesi kalmamıştır. Bu saatten sonra terör örgütü sadece ve sadece kalleşliğe dayalı el yapımı patlayıcı yerleştirmek, tuzak kurmak gibi karakterine uygun eylemler yapmaya teşebbüs edebilir. Ama asla ve asla bizim seçim güvenliğimizi etkileyecek şekilde köylere, sandıklara nüfuz edebilecek bir gücü ve potansiyeli kalmamıştır. Ülke sınırlarımız içerisinde 700 kadar bir terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Onlar da sıçan gibi kaçacak yer arıyorlar. Sözde liderlerinin kendilerine, 'Sakın başlarınızı inlerinizden, mağaralarınızdan çıkartmayın, hayvanlar gibi oralarda hayatınızı devam ettirmenin mücadelesini vermeyi sürdürün' dediğini biliyoruz. Terörle mücadelede gelinen nokta budur. Hakkari'de, Şırnak'ta iş yerleri açıktır. Vatandaşlar günlük hayatlarını en iyi şekilde sürdürüyor. Kapalı bir köy ve yayla yoktur. Devletimiz tüm gücüyle sahadadır" dedi.

"Her yıl 7 bin 500 kişiyi trafik kazalarında kaybediyoruz"

Basın mensuplarının trafik kazaları hakkında yönelttiği bir soruyu da cevaplayan Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bugün Türkiye maalesef terörden daha fazla can kaybını trafik kazalarında veriyor. Yılda 7 bin 500 kişiyi her yıl trafik kazalarında kaybediyoruz. Günde 20 kişiden fazla insanımız ölüyor. Yıllık 300 bin kişi trafik kazalarında yaralanıyor. 50 milyar civarında maddi zarara uğruyoruz. Bununla bu ülke baş etmenin yolunu bulmalıdır. Bunun yolu denetim ve cezadan geçiyor. Trafikte özellikle ölümlü kazaların %90'ı sürücü hatasından kaynaklanıyor. Kırmızı ışık ihlali, telefon kullanma, emniyet kemeri takmaması bu kural ihlallerinin başını çekiyor. En fazla ölüme neden olan kaza çeşitleri ve yerleri ile sürücü hatalarını belirledik. Buna yönelik bir çalışma yaptık ve değerlendirerek ihlallerle mücadeleye başladık. İhlallerle mücadele çalışması kapsamında ise 2018 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında %30 bir düşüş yaşadık" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Yalova programı kapsamında muhtarlar ve meslek odalarının başkanları ile de bir araya gelecek ve şehit aileleri ile gazileri de ziyaret edecek.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Astsubayları Sevindirecek Açıklama

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor