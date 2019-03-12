Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz Terörle Etkin Bir Mücadele İçinde

Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz Terörle Etkin Bir Mücadele İçinde

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir.

Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz Terörle Etkin Bir Mücadele İçinde, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle yoğun ve etkin bir mücadele içinde olduğunu söyledi. Siirt'te oluşan huzur ve güven ortamının devam edeceğini anlatan Ersoy, "Ülkemiz terör anlamında çok yoğun ve etkin bir mücadele içindedir. Huzurumuzu, asayişimizi sağlamak noktasında fedakarca görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bu anlamda valimizi ziyaret ettik. Valimiz hem terör açısından hem de Siirt'in sorunları ile yakından ilgilenen birisidir. Çok güzel çalışmalar yapmaktadır. Bugün hizmetle buluşmuş, hizmetle tanışmış Siirt halkımızın ve ilçelerimizin aynı hassasiyetle bizlere destek olacağını ve yine de bu yakaladığımız güven ortamını devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. 

Bakan Yardımcısı Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Eruh ilçesine hareket etti.

- Siirt

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:57 Kaynak: DHA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin

NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı Konya Polonya'da Öldürülen Furkan'ın Sıra Arkadaşı 'Hak Etmediği Bir Ölüm Oldu'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 18:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ersoy: Ülkemiz Terörle Etkin Bir Mücadele İçinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]